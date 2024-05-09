Була з матір’ю на дитмайданчику: на Дніпропетровщині розшукують 8-річну дівчинку

Важлива будь-яка інформація!

На Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 8-річну Ярославу Остояч.

Відомо, що 8 травня близько 19:15 дитину бачили разом з матір’ю на дитячому майданчику в селі Саївка, далі вони пішли у бік траси й наразі їхнє місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети дитини: худорлявої статури, світле волосся.

Була одягнена у світлі короткі джинси, темну спортивну кофту.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Ярослави, просимо повідомити за телефонами: (068) 993 82 28, (096) 586 94 41 або 102.

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