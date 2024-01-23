Назавжди 41: під Волновахою загинув мінометник з Дніпра

На війні обірвалося життя ще одного жителя Дніпра.

Сумну звістку повідомив Самарський РТЦК та СП.

13 січня під Волновахою загинув Євген Шарапов – старший солдат та мінометник.

Євген служив у військовій частині А7409. Останнім часом перебував біля населеного пункту Володимирівка Волноваського району Донецької області. На жаль, 13 січня воїн загинув від ворожого вогню.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, героїчно загинув Євген Шарапов, – йдеться у повідомленні.

Тільки в грудні 2023 Євгену виповнився 41 рік.

Останнім часом воїн служив водієм 2 мінометного розрахунку 2 мінометного взводу мінометної батареї військової частини А7409.

Схилімо голови перед мужнім і рішучим захисником – вірним сином України! Вічна слава і світла пам’ять українському Герою! – зауважують побратими.

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