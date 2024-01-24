Сегодня на Днепропетровщине будет громко: прогремит мощный взрыв

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 24 января, в Днепропетровской области будет громко — в 12:00 в Кривом Роге прогремит мощный взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере АО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Ингулецкий район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: