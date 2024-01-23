У Дніпрі вибрали нові назви для проспекту Гагаріна, вулиці Титова та ще понад 95 топонімів

У Дніпрі гряде масштабне перейменування.

Дніпровська міська рада запланувала масштабне перейменування вулиць. У проєкті рішення, опублікованому на сайті ДМР, вказана майже сотня топонімів, які мають дерусифікувати/дерадянізувати. Цього разу до переліку ввійшли проспект Гагаріна, вулиці Титова, Софії Ковалевської та Чернишевського. Навколо них раніше розгорталися бурхливі дискусії, а проспект Гагаріна вже виносили на перейменування, але в останній момент передумали.

Повний перелік вулиць та провулків, які планують перейменувати:

вул. Академіка Кисловського – вул. Роберта Конквеста

вул. Арбузова – вул. Васюринська

вул. Бестужева – вул. Івана Рудичіва

вул. Білецького – вул. Гната Хоткевича

вул. Блока – вул. Вечірня

вул. Болятка – вул. Каскадна

пров. Боткінський – пров. Мисливський

вул. Братів – вул. Бестужевих Старофабрична

вул. Брюллова – вул. Михайла Бойчука

пров. Брюллова – вул. Бойчуківський

вул. Бутлерова – вул. Миколи Аркаса

вул. Висоцького – вул. Чорнобривців

вул. Висоцького – вул. Старих Каменів

вул. Вільямса – вул. Павла Тушкана

вул. Вознюка – вул. Василя Грунтенка

вул. Воїнової – вул. Миколи Гвоздя

вул. Владивостоцька – вул. Миколи Лукаша

проспект Гагаріна – проспект Науки;

вулиця Генерала Захарченка – вулиця Юрія Магалевського;

вулиця Дементьєва – вулиця Зиновія Матли;

вулиця Іларіонівська – вулиця Добробатів;

вулиця Маршала Судця – вулиця Вітряків;

вулиця Менделєєва – вулиця Ічкерійська;

вулиця Молодогвардійська – вулиця Зимових Походів;

вулиця Павлоградська – вулиця Кінбурнська;

вулиця Платова – вулиця Готська;

вулиця Софії Ковалевської – вулиця Галини Мазепи;

вулиця Столєтова – вулиця Старозаводська;

вулиця Титова – вулиця Незалежності.

Решту назв можна знайти на скрінах документа.

Зауважимо, це тільки проєкт, тож можливі зміни. Документ набере чинності, коли за нього проголосують на сесії міськради та його підпише мер міста.

Перейменування вулиць у Дніпрі – документ

Нагадаємо, епопея навколо перейменування проспекту Гагаріна триває майже рік. З пропозиціями змінити ім’я проспекту, де розташовані майже всі університети Дніпра, виступали в соцмережах та навіть створювали петиції. Така ж ситуація з вулицею Титова, яку вже пропонували назвати Парковою чи на честь інженера дніпровського КБ В’ячеслава Ковтуненка.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: