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Неочікувана “фотозона”: у Кривому Розі виникло “крижане королівство”, але є нюанс

Сьогодні 21:50
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У Кривому Розі виникла несподівана "фотозона".

Новости Днепра про Неочікувана

Світлини “королівства” з криги та снігу опублікував криворізький блогер Анатолій Урбан Новак на своїй Facebook-сторінці. 

Купу криги чудернацької інопланетної форми можна побачити в одному із районів Кривого Рогу – на Кресі. Двометрову “інсталяцію” блогер використав, як фотозону. Однак причина виникнення гігантської скульптури з льоду більш прозаїчна. 

За інформацією від місцевих, “королівство” утворилося внаслідок прориву труби. Схоже через сильні морози рідина почала миттєво замерзати та утворювати крижані брили. 

Новости Днепра про Неочікувана

Криворіжці зауважують, що це вже не вперше, коли через прорив труби утворюється неочікувана “фотозона”.

Новости Днепра про Неочікувана

Причина виникнення королівства так собі, але фото красиві. 

Новости Днепра про Неочікувана

Новости Днепра про Неочікувана

Зауважимо, що це не вперше, коли в Кривому Розі наступає “льодовиковий період”. Позаминулого тижня через негоду половина міста опинилася в крижаному полоні. Наслідки негоди, яка накрила цю частину області, усували понад тиждень. Тисячі людей залишалися без світла та зв’язку. Зараз ситуацію вдалося стабілізувати. 

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