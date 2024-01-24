Перейменування Новомосковська: нова назва обурила містян

23 січня депутати Новомосковської міської ради проголосували за нову назву для Новомосковська - Нова Самарь. Тепер її має затвердити Верховна Рада.

Зазначимо, це було вже третє голосування за нову назву для міста, серед варіантів також були Січеслав, Новосамарськ, Самар, Пресамарськ тощо.

Міський голова Сергій Рєзнік назвав обрання нової назви історичною подією, однак цей варіант обурив містян, своє невдоволення вони висловили у соцмережах.

Люди запитують, чому саме Нова Самарь, адже за неї проголосувало мало містян, та просять обґрунтувати цю зміну. Інші зазначають, що їм не подобається. А Ольга Краснікова навіть знайшла у новій назві орфографічну помилку.

Після Р наприкінці слова або складу знак м’якшення писати не можна! – написала жінка.

Зазначимо, остаточне рішення щодо перейменування – за Верховною Радою.

Читайте також:

Українська

Автор: