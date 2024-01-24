Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Перейменування Новомосковська: нова назва обурила містян

Сьогодні 08:35
просмотров

23 січня депутати Новомосковської міської ради проголосували за нову назву для Новомосковська - Нова Самарь. Тепер її має затвердити Верховна Рада.

Новости Днепра про Перейменування Новомосковська: нова назва обурила містян

Зазначимо, це було вже третє голосування за нову назву для міста, серед варіантів також були Січеслав, Новосамарськ, Самар, Пресамарськ тощо.

Міський голова Сергій Рєзнік назвав обрання нової назви історичною подією, однак цей варіант обурив містян, своє невдоволення вони висловили у соцмережах.

Люди запитують, чому саме Нова Самарь, адже за неї проголосувало мало містян, та просять обґрунтувати цю зміну. Інші зазначають, що їм не подобається. А Ольга Краснікова навіть знайшла у новій назві орфографічну помилку.

Після Р наприкінці слова або складу знак м’якшення писати не можна! – написала жінка.

Новости Днепра про Перейменування Новомосковська: нова назва обурила містян

Новости Днепра про Перейменування Новомосковська: нова назва обурила містян

Новости Днепра про Перейменування Новомосковська: нова назва обурила містян

Зазначимо, остаточне рішення щодо перейменування – за Верховною Радою.

Читайте також:

Новости Днепра про Перейменування Новомосковська: нова назва обурила містянУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: пролунає потужний вибух
Новини Дніпра
Сьогодні 08:57
Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: пролунає потужний вибух

Без паніки - усе під контролем!

У Дніпрі тимчасово припинять подачу електроенергії у десятки будинків: усі адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
У Дніпрі тимчасово припинять подачу електроенергії у десятки будинків: усі адреси

Зарядіть телефон!

У Кривому Розі чоловік спалив себе заживо: хтось знімав це на відео
Новини Дніпра
Вчора 18:07
У Кривому Розі чоловік спалив себе заживо: хтось знімав це на відео

Правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини.

Жінка, яка загинула внаслідок обстрілу Павлограда, могла не почути тривогу через навушники
Новини Дніпра
Вчора 15:33
Жінка, яка загинула внаслідок обстрілу Павлограда, могла не почути тривогу через навушники

Жінка, яка загинула через обстріл у сквері Павлограда, могла бути…

Наверх