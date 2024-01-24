Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре мужчина провалился под лед: появилось видео спасения

Сегодня 16:38
просмотров

В Днепре мужчина провалился под лед.

Новости Днепра про В Днепре мужчина провалился под лед: появилось видео спасения

Смельчака, оказавшегося посреди реки, пришлось спасать чрезвычайникам.

Днем 24 января в ГСЧС поступило сообщение, что на жилом массиве Ломовский Амур-Нижнеднепровского района города Днепр, мужчина провалился под лед и нуждается в помощи.

Очевидцы рассказали, что горожанин уже несколько минут находится в холодной воде. Катером на воздушной подушке водолазы-спасатели добрались до места происшествия. 22-летнего мужчину вытащили из реки и доставили на берег, где передали медикам.

Врачи осмотрели пострадавшего и забрали его в больницу.

Очевидцы поделились видео момента спасения мужчины. На записи видно, как катер пробивая лед, направляется к мужчине, который пытается схватиться за глыбу льда. Подъехав поближе, один из водолазов-спасателей прыгнул в воду и затащил пострадавшего на лодку.

Заметим, что до этого, на ж/м Ломовский и еще в нескольких популярных локациях, постоянно замечали рыбаков, которые в плюсовую температуру выходили на лед. Несмотря на десятки предупреждений, смельчаки в Днепре пренебрегали своей безопасностью и испытывали замерзшие водоемы на прочность.

Еще раз призываем не повторять их подвиги, особенно сейчас, когда на улице всего -3 градуса мороза.

 

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре мужчина провалился под лед: появилось видео спасенияУкраїнська Новости Днепра про В Днепре мужчина провалился под лед: появилось видео спасенияРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре трамвай №5 будет временно курсировать по сокращенному маршруту
Новости Днепра
Сегодня 20:02
В Днепре трамвай №5 будет временно курсировать по сокращенному маршруту

В Днепре 5-й трамвай временно сократит свой маршрут.

Стало известно, сколько всего улиц в Днепре изменили свое название с 2014 по 2023 год
Новости Днепра
Сегодня 19:33
Стало известно, сколько всего улиц в Днепре изменили свое название с 2014 по 2023 год

В Днепре за 9 лет переименовали более семи сотен улиц.

Почему Рыбальская балка в Днепре так называется и что там было раньше
Новости Днепра
Сегодня 17:21
Почему Рыбальская балка в Днепре так называется и что там было раньше

В одной из балок Днепра 200 лет назад кипела работа…

Ракетная атака на Днепр 24 января: рассказали новые официальные детали и показали фото
Новости Днепра
Сегодня 17:18
Ракетная атака на Днепр 24 января: рассказали новые официальные детали и показали фото

Днепр пытались атаковать ракетами.

Последние новости

В Днепре трамвай №5 будет временно курсировать по сокращенному маршруту
В Днепре трамвай №5 будет временно курсировать по сокращенному маршруту

В Днепре 5-й трамвай временно сократит свой маршрут.

Сегодня 20:02
2
просмотров
Стало известно, сколько всего улиц в Днепре изменили свое название с 2014 по 2023 год
Стало известно, сколько всего улиц в Днепре изменили свое название с 2014 по 2023 год

В Днепре за 9 лет переименовали более семи сотен улиц.

Сегодня 19:33
1
просмотров
В ГУР сделали заявление об авиатроше российского ИЛ-76 под Белгородом
В ГУР сделали заявление об авиатроше российского ИЛ-76 под Белгородом

В ГУР сделали заявление об авиатроше российского ИЛ-76 под Белгородом, где по словам так называемого Минобороны РФ, были украинские военные.

Сегодня 18:39
1
просмотров
Без мамы остались двое детей: в Павлограде во время обстрела погибла переселенка из Луганщины
Без мамы остались двое детей: в Павлограде во время обстрела погибла переселенка из Луганщины

Женщиной, которая 23 января погибла при обстреле Павлограда, оказалась 43-летняя переселенка из Луганщины.

Сегодня 18:04
2
просмотров
Почему Рыбальская балка в Днепре так называется и что там было раньше
Почему Рыбальская балка в Днепре так называется и что там было раньше

В одной из балок Днепра 200 лет назад кипела работа – там работали и открывались кирпичные заводы. Самой популярной балкой для строительства таких заводов была Рыбальская. Сейчас там давно уже нет заводов, но она популярна среди жителей города – на…

Сегодня 17:21
2
просмотров
Ракетная атака на Днепр 24 января: рассказали новые официальные детали и показали фото
Ракетная атака на Днепр 24 января: рассказали новые официальные детали и показали фото

Днепр пытались атаковать ракетами.

Сегодня 17:18
1
просмотров
В Днепре 12-летнего наглотавшегося таблеток мальчика реанимировали 77 минут
В Днепре 12-летнего наглотавшегося таблеток мальчика реанимировали 77 минут

В Днепре спасают наглотавшегося таблеток мальчика.

Сегодня 15:58
2
просмотров
Могли побить ногой или палкой: в Днепре в помощи нуждается котик-британец с травмированной щекой
Могли побить ногой или палкой: в Днепре в помощи нуждается котик-британец с травмированной щекой

В Днепре спасают котика с травмированной щекой.

Сегодня 15:07
3
просмотров
Взрывы в Днепре 24 января: в ОВА сообщили, что это было
Взрывы в Днепре 24 января: в ОВА сообщили, что это было

В Днепре днем 24 января раздавались взрывы.

Сегодня 14:49
8
просмотров
Квартал старинных «екатерининок» в центре Днепра: как выглядят здания и почему в них десятки дверей (ФОТО)
Квартал старинных «екатерининок» в центре Днепра: как выглядят здания и почему в них десятки дверей (ФОТО)

В Днепре до сих пор сохранился квартал старинных доходных домов, которым уже более 100 лет. Они небольшие – в основном высотой в два-три этажа, со множеством комнат. За все время своего существования дома успели побывать апартаментами с магазинами, коммунальными квартирами,…

Сегодня 14:42
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх