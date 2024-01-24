В Днепре мужчина провалился под лед: появилось видео спасения

В Днепре мужчина провалился под лед.

Смельчака, оказавшегося посреди реки, пришлось спасать чрезвычайникам.

Днем 24 января в ГСЧС поступило сообщение, что на жилом массиве Ломовский Амур-Нижнеднепровского района города Днепр, мужчина провалился под лед и нуждается в помощи.

Очевидцы рассказали, что горожанин уже несколько минут находится в холодной воде. Катером на воздушной подушке водолазы-спасатели добрались до места происшествия. 22-летнего мужчину вытащили из реки и доставили на берег, где передали медикам.

Врачи осмотрели пострадавшего и забрали его в больницу.

Очевидцы поделились видео момента спасения мужчины. На записи видно, как катер пробивая лед, направляется к мужчине, который пытается схватиться за глыбу льда. Подъехав поближе, один из водолазов-спасателей прыгнул в воду и затащил пострадавшего на лодку.

Заметим, что до этого, на ж/м Ломовский и еще в нескольких популярных локациях, постоянно замечали рыбаков, которые в плюсовую температуру выходили на лед. Несмотря на десятки предупреждений, смельчаки в Днепре пренебрегали своей безопасностью и испытывали замерзшие водоемы на прочность.

Еще раз призываем не повторять их подвиги, особенно сейчас, когда на улице всего -3 градуса мороза.

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