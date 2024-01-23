Навсегда 41: под Волновахой погиб минометчик из Днепра

Печальное известие сообщил Самарский РТЦК и СП.
13 января под Волновахой погиб Евгений Шарапов – старший солдат и минометчик.
Евгений служил в военной части А7409. В последнее время находился возле населенного пункта Владимировка Волновахского района Донецкой области. К сожалению, 13 января воин погиб от вражеского огня.
Преданный военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнив военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость, героически погиб Евгений Шарапов, — говорится в сообщении.
Только в декабре 2023 года Евгению исполнился 41 год.
В последнее время воин служил водителем 2 минометного расчета 2 минометного взвода минометной батареи воинской части А7409.
Склоним головы перед мужественным и решительным защитником – верным сыном Украины! Вечная слава и светлая память украинскому Герою! — замечают собратья.
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