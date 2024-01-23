Неожиданная «фотозона»: в Кривом Роге из-за порыва труб возникло «ледяное королевство»

Фотографии «королевства» из льда и снега опубликовал криворожский блоггер Анатолий Урбан Новак на своей Facebook-странице.
Кучу льда странной инопланетной формы можно увидеть в одном из районов Кривого Рога – на Кресе. Двухметровую «инсталляцию» блогер использовал как фотозону. Однако причина возникновения гигантской скульптуры изо льда более прозаична.
По информации от местных, «королевство» образовалось в результате прорыва трубы. Похоже из-за сильных морозов жидкость начала мгновенно замерзать и образовывать ледяные глыбы.
Криворожцы отмечают, что это уже не первый раз, когда из-за прорыва трубы образуется неожиданная «фотозона».
Причина возникновения королевства так себе, но фото красивы.
Заметим, что это не в первый раз, когда в Кривом Роге наступает «ледниковый период». В позапрошлую неделю из-за непогоды половина города оказалась в ледяном плену. Последствия непогоды, накрывшей эту часть области, устраняли более недели. Тысячи людей оставались без света и связи. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать.
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