В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

Днепровский городской совет запланировал масштабное переименование улиц. В проекте решения, опубликованном на сайте ДМР, указано около сотни топонимов, которые должны дерусифицировать/декоммунизировать. На этот раз в список вошли проспект Гагарина, улицы Титова, Софии Ковалевской и Чернышевского. Вокруг них раньше разворачивались бурные дискуссии, а проспект Гагарина уже выносили на переименование, но в последний момент передумали.
Полный перечень улиц и переулков, которые планируют переименовать:
Повний перелік вулиць та провулків, які планують перейменувати:
Остальные названия можно найти на скринах документа.
Заметим, это только проект и возможны изменения. Документ вступит в силу, когда за него проголосуют на сессии горсовета и его подпишет мэр города.
Напомним, эпопея вокруг переименования проспекта Гагарина длится почти год. С предложениями сменить имя проспекта, где расположены почти все университеты Днепра, выступали в соцсетях и даже создавали петиции. Такая же ситуация с улицей Титова, которую уже предлагали назвать Парковой или в честь инженера днепровского КБ Вячеслава Ковтуненко.
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