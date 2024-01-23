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  • В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

Сегодня 21:08
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В Днепре грядет масштабное переименование.

Новости Днепра про В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

Днепровский городской совет запланировал масштабное переименование улиц. В проекте решения, опубликованном на сайте ДМР, указано около сотни топонимов, которые должны дерусифицировать/декоммунизировать. На этот раз в список вошли проспект Гагарина, улицы Титова, Софии Ковалевской и Чернышевского. Вокруг них раньше разворачивались бурные дискуссии, а проспект Гагарина уже выносили на переименование, но в последний момент передумали.

Полный перечень улиц и переулков, которые планируют переименовать:

Повний перелік вулиць та провулків, які планують перейменувати: 

  • ул. Академика Кисловского – ул. Роберта Конквеста
  • ул. Арбузова – ул. Васюринская
  • ул. Бестужевая – ул. Ивана Рудичева
  • ул. Белецкого – ул. Игната Хоткевича
  • ул. Блока – ул. Вечерняя
  • ул. Болятка – ул. Каскадно
  • пров. Боткинский — пер. Охотничий
  • ул. Братьев – ул. Бестужевая Старофабрикическая
  • ул. Брюллова – ул. Михаила Бойчука
  • пров. Брюллова – ул. Бойчуковский
  • ул. Бутлерова – ул. Николая Аркаса
  • ул. Высоцкого – ул. Бархатцев
  • ул. Высоцкого – ул. Старых Камней
  • ул. Вильямса – ул. Павла Тушкана
  • ул. Вознюка – ул. Василия Грунтенко
  • ул. Воиновой – ул. Николая Гвоздь
  • ул. Владивостокская – ул. Николая Лукаша
  • проспект Гагарина – проспект Науки;
  • улица Генерала Захарченко – улица Юрия Магалевского;
  • улица Дементьева – улица Зиновия Матлы;
  • улица Илларионовская – улица Добробатов;
  • улица Маршала Судца – улица Ветряков;
  • улица Менделеева – улица Ичкерийская;
  • улица Молодогвардейская – улица Зимних Походов;
  • улица Павлоградская – улица Кинбурнская;
  • улица Платовая – улица Готская;
  • улица Софии Ковалевской – улица Галины Мазепы;
  • улица Столетова – улица Старозаводская;
  • улица Титова – улица Независимости.

Остальные названия можно найти на скринах документа.

Заметим, это только проект и возможны изменения. Документ вступит в силу, когда за него проголосуют на сессии горсовета и его подпишет мэр города.

Переименование улиц в Днепре — документ

Новости Днепра про В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

Новости Днепра про В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

Новости Днепра про В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

Новости Днепра про В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

Новости Днепра про В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

Напомним, эпопея вокруг переименования проспекта Гагарина длится почти год. С предложениями сменить имя проспекта, где расположены почти все университеты Днепра, выступали в соцсетях и даже создавали петиции. Такая же ситуация с улицей Титова, которую уже предлагали назвать Парковой или в честь инженера днепровского КБ Вячеслава Ковтуненко.

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Новости Днепра про В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимовУкраїнська Новости Днепра про В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимовРусский

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