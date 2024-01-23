В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

В Днепре грядет масштабное переименование.

Днепровский городской совет запланировал масштабное переименование улиц. В проекте решения, опубликованном на сайте ДМР, указано около сотни топонимов, которые должны дерусифицировать/декоммунизировать. На этот раз в список вошли проспект Гагарина, улицы Титова, Софии Ковалевской и Чернышевского. Вокруг них раньше разворачивались бурные дискуссии, а проспект Гагарина уже выносили на переименование, но в последний момент передумали.

Полный перечень улиц и переулков, которые планируют переименовать:

Повний перелік вулиць та провулків, які планують перейменувати:

ул. Академика Кисловского – ул. Роберта Конквеста

ул. Арбузова – ул. Васюринская

ул. Бестужевая – ул. Ивана Рудичева

ул. Белецкого – ул. Игната Хоткевича

ул. Блока – ул. Вечерняя

ул. Болятка – ул. Каскадно

пров. Боткинский — пер. Охотничий

ул. Братьев – ул. Бестужевая Старофабрикическая

ул. Брюллова – ул. Михаила Бойчука

пров. Брюллова – ул. Бойчуковский

ул. Бутлерова – ул. Николая Аркаса

ул. Высоцкого – ул. Бархатцев

ул. Высоцкого – ул. Старых Камней

ул. Вильямса – ул. Павла Тушкана

ул. Вознюка – ул. Василия Грунтенко

ул. Воиновой – ул. Николая Гвоздь

ул. Владивостокская – ул. Николая Лукаша

проспект Гагарина – проспект Науки;

улица Генерала Захарченко – улица Юрия Магалевского;

улица Дементьева – улица Зиновия Матлы;

улица Илларионовская – улица Добробатов;

улица Маршала Судца – улица Ветряков;

улица Менделеева – улица Ичкерийская;

улица Молодогвардейская – улица Зимних Походов;

улица Павлоградская – улица Кинбурнская;

улица Платовая – улица Готская;

улица Софии Ковалевской – улица Галины Мазепы;

улица Столетова – улица Старозаводская;

улица Титова – улица Независимости.

Остальные названия можно найти на скринах документа.

Заметим, это только проект и возможны изменения. Документ вступит в силу, когда за него проголосуют на сессии горсовета и его подпишет мэр города.

Переименование улиц в Днепре — документ

Напомним, эпопея вокруг переименования проспекта Гагарина длится почти год. С предложениями сменить имя проспекта, где расположены почти все университеты Днепра, выступали в соцсетях и даже создавали петиции. Такая же ситуация с улицей Титова, которую уже предлагали назвать Парковой или в честь инженера днепровского КБ Вячеслава Ковтуненко.

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