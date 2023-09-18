В Днепре отложили переименование проспекта Гагарина

Скорее всего, в Днепре отложили переименование проспекта Гагарина.

На сессии 20 сентября в горсовете должны были проголосовать за переименование 51 топонима, связанного с РФ.

18 сентября загрузили новый проект решения, где в перечне топонимов, которые готовят к переименованию, нет проспекта Гагарина, чье название планировали изменить на проспект Науки.

Документ, где есть проспект Гагарина:

Документ, опубликованный 18 сентября:

Уменьшилось также общее количество топонимов. В предыдущей редакции проекта их было 51, теперь – 49. Нет также Робкоровской, которую должны были переименовать в Конюшевку. Однако жители улицы обратились с просьбой отложить смену названия, об этом сообщил общественный деятель Сергей Волынец.

Почему не переименуют проспект Гагарина, пока неизвестно.

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