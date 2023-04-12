В Днепре предлагают переименовать улицу Титова: как именно и что не так с ее названием

12 апреля – День космонавтики, поэтому в Днепре продолжаются дискуссии вокруг улиц, названных именами известных советских космонавтов. На этот раз в сообществе Urban Dnipro Community предложили переименовать улицу Титова.
По словам днепрян, Титова – хоть и не центральная, но довольно важная улица, которая является главной точкой тяготения для большого района с торговыми центрами, школами и рекордным количеством парков (здесь их 5). Кроме этого, через эту часть города проходят 3 трамвайных, 7 троллейбусных и 17 автобусных маршрутов, поэтому переименование этой улицы шаг серьезный.
Что не так с Титовым?
Герман Титов – это советский летчик-космонавт, который вторым улетел в космос, стал Героем СССР, а затем еще успел побывать депутатом московской думы. Как отмечает автор сообщения, Титов не никоим образом не связан с Днепром, Украиной и конструкторским бюро. Да, он космонавт, а Днепр до сих пор воспринимают, как космический город, но на этом родство с этим человеком и областным центром заканчивается.
Улица и район имеют уникальную тематическую историю, которую горожане любят и уважают. Назвать улицу по ее характеру, истории или отрасли является самым простым и лучшим способом отражения ее важности, — отметил автор сообщения.
Днепряне предложили свои варианты для нового названия улицы. Среди возможных новых названий звучали следующие: Верхняя (потому что Титова самая высокая точка в городе, а район раньше звали «Верхним») и Парковая (по количеству парков, ведь такой плотности скверов при зеленых зонах больше нигде нет в городе). Предлагали также продлить Звездный бульвар, чтобы сохранить космическую тему.
Автор поста предложил назвать улицу в честь Вячеслава Ковтуненко, который был инженером КБ Янгеля, занимался разработкой научно-технических изделий и исследованием космоса.
Возможно, кто-то предложит Кучму, но, на мой взгляд, его нужно предлагать и анализировать через лет 15 минимум. Лучше присматриваться к другим украинским конструкторам, которые не из Днепра и многие годы оставались недооцененными. Например, о Глушке говорят гораздо меньше, чем о Королеве, хотя его вклад в научно-технический прогресс не меньше. А идея с именем Гельмута Греттрупа или кого-нибудь подобного может быть прикольной, но слишком провокационной, — отметил днепрянин.
Мнения пользователей разделились. Кто-то предлагает не трогать название улицы, некоторые согласны с названием Парковая, а остальные поддерживают идею переименования, но не согласны с предложенными вариантами. Отметим, что это только общественная дискуссия, пока официально никто не собираеться менять название этой улицы.
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