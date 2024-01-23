В Днепре спасали боевого медика, получившего ранение во время евакуации бойца

В Днепре спасли боевого медика.

Боевого медика Николая спасали в Днепре. Мужчина чувствует себя хорошо. Хотя потерял ногу, все равно хочет вернуться на фронт, чтобы помогать военным. Об этом стало известно из сюжета ТСН.

Николай был на фронте с первых дней. На Бахмутском направлении чуть не погиб, вытаскивая раненого собрата из поля боя. Рассказывает, что только уложил на носилке травмированного бойца и собирался тянуть по снегу, как над головой завис беспилотник.

Беспилотник над нами завис и сделал сброс. Мне осколками под колено попало, левую ногу порубило, чуть-чуть в правую, ниже поясницы, — рассказал Николай.

Коллеги оказали Николаю первую медпомощь. К сожалению, спасти раненую ногу не смогли. Впереди была длительная эвакуация в Днепр. В медучреждение попал едва живой со сверхнизким давлением и гемоглобином, медики провели сложную операцию. Выздоравливать ему помогает любимая жена. Она с первых дней находится в реанимации.

Николай рассказал, что еще до полномасштабного вторжения обучал людей тактической медицине, хотя по специальности врач-реабилитолог. Прямо на больничной койке медик получил предложение о работе в реабилитационном центре в Днепре.

Медик еще не решил, хочет согласиться на это предложение, поскольку Николай планирует вернуться к своему батальону, чтобы своими умениями помочь собратьям.

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