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У Дніпрі рятували бойового медика, який отримав поранення через “скид”, евакуюючи бійця

Сьогодні 13:28
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У Дніпрі врятували бойового медика.

Новости Днепра про У Дніпрі рятували бойового медика, який отримав поранення через

Бойового медика Миколу рятували у Дніпрі. Наразі чоловік почувається добре. Хоча втратив ногу, хоче повернутися на фронт, аби допомагати військовим. Про це стало відомо з сюжету ТСН.

Микола був на фронті з перших днів. На Бахмутському напрямку ледь не загинув, витягаючи пораненого побратима з поля бою. Розповідає, що тільки-но уклав на ноші травмованого бійця і збирався тягнути по снігу, як над головою завис безпілотник. Б

Безпілотник над нами завис і зробив скид. Мені осколками під коліно попало, ліву ногу посікло, трохи в праву, нижче попереку, – розповів Микола. 

Колеги надали Миколі першу меддопомогу. На жаль, врятувати поранену ногу не змогли. Попереду була тривала евакуація до Дніпра. До медзакладу потрапив ледь живий з наднизьким тиском та гемоглобіном, медики провели складну операцію. Одужувати йому допомагає кохана дружина. Вона з перших днів поряд у реанімації. 

Новости Днепра про У Дніпрі рятували бойового медика, який отримав поранення через

Микола розповів, що ще до повномасштабного вторгнення навчав людей тактичної медицини, хоча за фахом лікар-реабілітолог. Прямо на лікарняному ліжку медик отримав пропозицію роботи у реабілітаційному центрі в Дніпрі.

Медик ще не вирішив, чи хоче погодитися на цю пропозицію, позаяк Микола хоче повернутися до свого батальйону, аби своїми вміннями допомогти побратимам. 

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Новости Днепра про У Дніпрі рятували бойового медика, який отримав поранення через Українська

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