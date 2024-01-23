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  • «Когда твоя дочь плачет в трубку, потому вылетают двери и окна»: кинологиня из Павлограда о утренней атаке

«Когда твоя дочь плачет в трубку, потому вылетают двери и окна»: кинологиня из Павлограда о утренней атаке

Сегодня 11:21
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Руководитель поисково-спасательного отряда "Антарес" Лариса Борисенко поделилась деталями утренних обстрелов Павлограда.

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Утром 23 января Павлоград был атакован ракетами. В результате обстрела в одном из скверов погибла 43-летняя женщина. Еще один человек получил серьезные ранения. В городе повреждены многоэтажки и частные дома.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Антарес», базирующегося в Павлограде, рассказала о пережитых во время утренних обстрелов эмоциях. По словам Ларисы Борисенко, пострадало жилье ее дочери.

Это когда твой взрослый и сильный ребенок плачет в трубку, потому что взрывы совсем рядом, а у него дома вылетают окна и двери. И фиксирует и успокаивает своих собак. Это когда твой старший брат кричит в трубку: «Я не могу дозвониться жене!!!! Она — там!!! — написала в своем Facebook Лариса.

Лариса говорит, что в последние дни имела проблемы со сном.

«Как вы?», — это когда взрыв за взрывом, а ты понимаешь, что именно там находятся единственные твои 2 кровно родных человека, которые остались тебе на этом мире…
А тебя уже несколько дней, как сон с продолжением, преследуют сны о страшных завалах, а ты успокаиваешь себя: «Да это просто «дигнало» — попустит.» А только что, вечером, снова вернулась из страшных завалов, где завершилось, однажды, много жизней. И ты знаешь – как это работает! Как там оно – внутри.

Пострадали еще несколько кинологов «Антареса». Обошлось без травмированных, но дверей и окон в квартирах нет.

Это когда в чате «Антарес.»:- от бойца, прошедшего ада: «я лежал на земле, закрывал собаку, но ей это не нравилось.»;- «в моей машине нет заднего стекла — обломок попал.»;- » у меня нет окна и двери «Это когда ты понимаешь, что они исказили места твоего детства, юности, места, дороги для тебя Пока толерантные страны ждут и «выражают обеспокоенность», — зло, — большое и страшное ЗЛО, — оно уже ползет к них! Оно будет идти дальше, – заметила кинолог.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько десятков получили ранения.

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