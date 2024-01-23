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Депутаты выбрали новое название для Новомосковска: какое именно

Сегодня 11:44
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Для Новомосковска наконец-то выбрали новое название. Теперь его должна утвердить Верховная Рада.

Новости Днепра про Депутаты выбрали новое название для Новомосковска: какое именно

Сегодня, 23 января, депутаты Новомосковского городского совета собрались на внеочередную сессию, чтобы наконец-то выбрать новое название для города. Напомним, это уже третье голосование – предыдущие народные избранники «провалили».

Среди вариантов были — Нова Самарь, Самар и Пресамарск. Большинство депутатов проголосовали за название Нова Самарь.

Об этом сообщил городской голова Сергей Резник.

На внеочередной сессии городского совета было принято решение о представлении на рассмотрение Верховной Рады Украины названия Нова Самарь, как нового для нашего города. Сейчас я подписываю это решение городского совета. И направляем его в Верховную Раду для того, чтобы нардепы приняли окончательное решение. И тогда наш город получит новое название, – сказал Сергей Резник.

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