В Днепре просят переименовать проспект Гагарина: появилась петиция

В Днепре снова просят переименовать проспект Гагарина.

На этот раз есть готовый вариант нового названия. Проспект Гагарина предлагают переименовать в честь ученого и ракетостроителя с украинскими корнями Сергея Королева.

Соответствующее обращение недавно появилось на сайте местных петиций.

Автор голосования утверждает, что проспект Гагарина должен стать проспектом Королева.

Сегодня уже 62-я годовщина успеха инженерной мысли Королева Сергея Павловича по отправке россиян в космос. С чем я вас и поздравляю! Но в честь академика Сергея Павловича в городе Днепр названа обычная улица на окраине. А в честь того россиянина целый проспект в самом центре, — говорится в тексте петиции.

Петиция была опубликована 13 апреля, и по состоянию на 23 число ее подписали всего 10 человек. Для того, чтобы ее рассмотрели в горсовете, нужно собрать 3 тысячи голосов.

Напомним, ранее в Днепре предлагали выбрать новое имя для проспекта Гагарина.

Днепряне отмечают, что советский космонавт, в честь которого названа улица сейчас, не является мировым гением и не имеет связи с Днепром, поэтому этот топоним нужно изменить.

По словам днепрян, на проспекте Гагарина расположены чуть ли не все университеты города, поэтому логично было назвать его на Университетский или Научный. Среди других версия звучали: Нагорный (потому что нагорный рынок), Просветянский (потому что просвещение и наука) или Студентов (потому что здесь куча общежитий).

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