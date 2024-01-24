У Дніпрі тимчасово припинять подачу електроенергії у десятки будинків: усі адреси

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Сьогодні, 24 січня, у Дніпрі десятки будинків залишаться без електроенергії з 8:00 до 17:00.

Усе тому, що ЦЕК буде проводити планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Данила Нечая: 7, 9, 11, 11-А, 13-25 (непарні), 29, 31;

вул. Підмогильного: 7, 9;

Запорізьке шосе: 38;

вул. Титова: 8, 14-А, 16, 18-Б, 20, 22-А, 24, 28, 30, 32;

вул. Макарова: 1-Б;

пров. Ялицевий: 1-А, 7;

вул. Агатова: 1;

вул. Данила Самойловича: 1, 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

вул. Бориса Кротова: 31, 35, 39, 39-А;

вул. Бутакова: 2-4, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;

вул. Веселки: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20, 22-А, 24-А, 26-А, 27, 32, 36, 36-А, 38, 48, 96, 181, 211;

вул. Весняна: 5, 31, 35;

вул. В’ячеслава Тютіна;

пров. В’ячеслава Тютіна: 1-12, 14-16, 18, 20;

вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5-А, 7, 14, 16;

вул. Заводська: 36;

вул. Земська: 1, 3-А;

вул. Мечникова: 10, 11;

вул. Оздоровча: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13, 18, 20;

вул. Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51, 59;

вул. Північна: 3, 15;

вул. Солом’янська: 1, 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;

вул. Татарська: 8, 10, 131, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;

вул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 31, 33;

пров. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12, 12-А, 14-20 (парні), 26, 157;

пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

пров. Смарагдовий: 1-7, 9, 11, 13, 15-23, 25-33 (непарні);

пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (парні);

вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;

вул. Оранжева: 1-4, 6-24, 26-39, 42-47, 49, 51-70, 72-84 (парні);

вул. Павлова: 1, 4, 12.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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