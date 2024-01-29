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У Павлограді чоловік провалився під кригу біля ресторану “Скриня”

Сьогодні 15:04
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У Павлограді на Дніпропетровщині чоловіка, який провалився під кригу, рятували

Новости Днепра про У Павлограді чоловік провалився під кригу біля ресторану

Цими вихідними у Павлограді рятували чоловіка, який провалився під кригу. Інцидент трапився біля місцевого ресторану “Скриня”, повідомляють місцеві. Відвідувачі закладу помітили людину, яка опинилася в крижаній воді та кликала про допомогу. 

На місце викликали рятувальників, але небайдужі містяни вирішили не чекати та вирушили на допомогу чоловіку, який потрапив у біду. За допомогою драбини та палиці, вони намагалися витягнути незнайомця на берег. 

На щастя, чоловіка вдалося виловити з води ще до приїзду рятувальників. З ним зараз все добре. Чому відчайдух опинився посеред річки – не повідомляється. 

Новости Днепра про У Павлограді чоловік провалився під кригу біля ресторану

Зауважимо, це вже не перший схожий випадок цієї зими. Раніше водолази рятували чоловіка, який провалився під кригу на ж/м Ломівський у Дніпрі. Відчайдуха, що опинився у холодній воді посеред річки, діставали з водойми рятувальники, які припливли на катері.

А у Лозуватці Криворізького району під лід потрапили дві школярки. Одна з дівчат змогла вибратися з води сама, іншу намагався врятувати батько, який згодом теж провалився під кригу. На щастя, усе закінчилося добре, медичної допомоги неповнолітні не потребували.

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Новости Днепра про У Павлограді чоловік провалився під кригу біля ресторану Українська

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