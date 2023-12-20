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  • В Новомосковске подвели окончательные итоги голосования за новое название города: какой вариант в лидерах

В Новомосковске подвели окончательные итоги голосования за новое название города: какой вариант в лидерах

Сегодня 19:23
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В Новомосковске озвучили окончательные результаты народного голосования за новое название города.

Новости Днепра про В Новомосковске подвели окончательные итоги голосования за новое название города: какой вариант в лидерах

Об этом сообщил мэр Новомосковска Сергей Резник.

Ранее в Новомосковске были озвучены результаты цифрового голосования. Теперь во время заседания рабочей группы подвели итоги его бумажной части.

Результаты электронного и бумажного голосования горожан:

Новосамарск — 51,43%
Самар — 41,65%
Новоселица — 6,92%

Поэтому именно Новосамарск – это вариант, за который должны голосовать депутаты горсовета и который, вероятно, передадут на рассмотрение Верховной Рады. Дата сессии местных народных избранников еще не была озвучена.

Следует заметить, что у депутатов горсовета есть право вносить свои варианты названия.

Напомним, ранее специалисты Украинского института национальной памяти объявили свое решение о переименовании Павлограда на Днепропетровщине, чье название тоже не соответствует закону о дерусификации и деколонизации. В свою очередь депутаты горсовета просят не менять название города.

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