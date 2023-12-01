Фахівці інституту нацпам’яті поставили першу крапку в питанні перейменування Павлограда - Днепр Инфо
Фахівці інституту нацпам’яті поставили першу крапку в питанні перейменування Павлограда
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Сегодня 20:11

Фахівці Українського інституту національної пам'яті дали свою оцінку назві міста Павлоград. 

Новости Днепра про Фахівці інституту нацпам'яті поставили першу крапку в питанні перейменування Павлограда

Вони наполягають на тому, що назва Павлоград – імперська та для міста мають обрати нове найменування. Про це йдеться у висновку, який опублікували на сайті УІНП.

Фахівці проаналізували історію населеного пункту та дійшли висновку, що Павлоград це не первісна назва, а була придумала представниками Російської Імперії. На території України топонім почергово був пов’язаний із трьома різними поселеннями: як центр Павлоградського повіту відзначений у відомості населених пунктів Азовської губернії від 19 січня 1779 р. Але назва Павлоград, або Павлівськ, стосується майбутнього Маріуполя. 

На місці сучасного міста було поселення Матвіївка, яке потім назвали слободою Луганською, і вже після цього у 1784 році з’явився Павлоград.

Фахівці УІНП стверджують, що назва міста Павлоград – це символічне втілення російської колоніальної політики. А замінивши оригінальну назву населеного пункту Матвіївка, росіяни прагнули стерти первісну українську топонімію.

Мета росіян:

  • формування єдиного імперського простору;
  • символічного маркування (символічної приватизації) української території та її подання надалі як нібито питомо своєї;
  • винародовлення українського населення способом зросійщення;
  • знищення українства як окремого складника людської цивілізації.

Таким чином з’явилися назви Катеринослав, Єлисаветград, Олександрія, Павлоград, Константиноград, Олександрівськ, Новомосковськ, Новоросійськ, Новоград-Волинський та ін, які не притаманні для української землі. 

А зважаючи на те, що з окупацією українських земель у 2022 році, росіяни почали повертати містам старі імперські назви, варто позбавитися від будь-яких згадок колишньої імперії, вважають в інституті нацпам’яті. 

Нагадаємо, раніше пропонували перейменувати Павлоград на Павлоград, але на честь святого Павла. 

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Новости Днепра про Фахівці інституту нацпам'яті поставили першу крапку в питанні перейменування ПавлоградаУкраїнська Новости Днепра про Фахівці інституту нацпам'яті поставили першу крапку в питанні перейменування ПавлоградаРусский

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