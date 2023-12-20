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  • У Новомосковську остаточно підбили підсумки голосування за нову назву міста: який варіант в лідерах

У Новомосковську остаточно підбили підсумки голосування за нову назву міста: який варіант в лідерах

Сьогодні 19:23
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У Новомосковську озвучили остаточні результати народного голосування за нову назву міста.

Новости Днепра про У Новомосковську остаточно підбили підсумки голосування за нову назву міста: який варіант в лідерах

Про це повідомив мер Новомосковська Сергій Рєзнік. 

Раніше в Новомосковську озвучили результати цифрового голосування. Тепер під час засідання робочої групи підбили підсумки його паперової частини. 

Результати електронного та паперового голосування містян такі:

  • Новосамарськ — 51,43%
  • Самар — 41,65%
  • Новоселиця — 6,92%

Тож саме Новосамарськ це варіант за який мають голосувати депутати міськради і який ймовірно передадуть на розгляд Верховної Ради. Дату сесії місцевих народних обранців ще не озвучували. 

Варто зауважити, що в депутатів міськради є право вносити свої варіанти назви.

Нагадаємо, раніше фахівці Українського інституту національної пам’яті оголосили своє рішення щодо перейменування Павлограда на Дніпропетровщині, чия назва теж не відповідає закону про дерусифікацію та деколонізацію. Натомість депутати міськради просять не змінювати назву міста. 
 

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Новости Днепра про У Новомосковську остаточно підбили підсумки голосування за нову назву міста: який варіант в лідерахУкраїнська

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