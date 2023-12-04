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У Новомосковську завершили голосування за нову назву міста: який варіант лідирує

Сьогодні 15:02
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У Новомосковську на Дніпропетровщині завершилося голосування за нову назву міста.

Новости Днепра про У Новомосковську завершили голосування за нову назву міста: який варіант лідирує

Епопея навколо перейменування Новомосковська триває вже майже рік. Усе почалося з розмов про необхідність зміни топоніма через закон про дерусифікацію, потім тривали палкі дискусії у соцмережах, а згодом обрали три ймовірні назви.

І ось нарешті завершилося народне голосування за нову назву міста, про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік на своїй Facebook-сторінці. Свої голоси упродовж місяця можна було залишити на платформі електронної демократії Е-dem, або на виборчих дільницях в школах.

Як зауважив мер, інтерес населення до цього питання виявився вкрай низьким – в 70-тисячному місті проголосували лише 1309 чоловік. Такі результати електронного голосування, без паперових бюлетенів. 

Відсьогодні робоча група приступає до збору й опрацювання даних зі скриньок для голосування й узагальнення результатів, – зазначив мер.
Наразі, за результатами онлайн-голосування лідирує Новосамарськ. На другому місці – Самар, але різниця у голосах мінімальна. Найменше людям сподобалася Новоселиця.
 
Результати народного волевиявлення стануть предметом обговорення на депутатських комісіях, зазначив мер, а на грудневій сесії депутати міської ради ухвалять рішення про нову назву, яку відправлять на затвердження до Верховної Ради України.
 
І тоді вже остаточно затвердять нову назву. 
 
Нагадаємо, раніше фахівці Українського інституту національної пам’яті оголосили своє рішення щодо перейменування Павлограда на Дніпропетровщині, чия назва теж не відповідає закону про дерусифікацію та деколонізацію. 
 

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Новости Днепра про У Новомосковську завершили голосування за нову назву міста: який варіант лідируєУкраїнська Новости Днепра про У Новомосковську завершили голосування за нову назву міста: який варіант лідируєРусский

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