У Новомосковську завершили голосування за нову назву міста: який варіант лідирує

Епопея навколо перейменування Новомосковська триває вже майже рік. Усе почалося з розмов про необхідність зміни топоніма через закон про дерусифікацію, потім тривали палкі дискусії у соцмережах, а згодом обрали три ймовірні назви.
І ось нарешті завершилося народне голосування за нову назву міста, про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік на своїй Facebook-сторінці. Свої голоси упродовж місяця можна було залишити на платформі електронної демократії Е-dem, або на виборчих дільницях в школах.
Як зауважив мер, інтерес населення до цього питання виявився вкрай низьким – в 70-тисячному місті проголосували лише 1309 чоловік. Такі результати електронного голосування, без паперових бюлетенів.
Відсьогодні робоча група приступає до збору й опрацювання даних зі скриньок для голосування й узагальнення результатів, – зазначив мер.
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