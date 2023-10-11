В МИД подтвердили гибель еще одного украинца в Израиле, 6 граждан числятся пропавшими без вести

В настоящее время количество жертв среди граждан Украины – три человека.

Подтвердилась информация о гибели еще одного украинского гражданина в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, количество жертв среди граждан Украины – три человека. Еще девять наших граждан получили ранения. Их состояние, а также места госпитализации уточняются, – написал он.

Еще шесть украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются дипломаты в сотрудничестве с израильскими правоохранителями.

Также Николенко рассказал, как сейчас себя чувствует украинский мальчик, которого спасли из города Сдерот.

Мальчик восстанавливается после успешной операции. Он находится на попечении посольства, ему предоставляется вся необходимая медицинская и психологическая поддержка, – отметил спикер МИД.

По его словам, оперативный штаб МИД Украины уже обработал более 1000 обращений украинцев в Израиле и секторе Газа.

В настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. МИД, Офис Президента, посольство в Израиле работают в режиме 24/7 над организацией возвращения наших соотечественников. 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе и другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда. В то же время ситуация усложняется продолжающимися боевыми действиями, – написал Николенко.

Напомним, утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Со стороны сектора Газа в направлении израильских городов выпустили тысячи ракет. Боевики прорвались на территорию страны и начали убивать мирное население и солдат в приграничных с Газой населенных пунктах. В настоящее время количество погибших превысило 1200, также более 3 тысяч человек ранены, еще около 150 граждан Израиля террористы вывезли в Газу в качестве заложников, их судьба неизвестна.

В ответ ЦАХАЛ начал против боевиков контртеррористическую операцию. 8 октября в стране было введено военное положение. Утром 9 октября представитель армии Израиля сказал, что ЦАХАЛ возобновил контроль над всей территорией страны. А вчера министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна переходит к «полному наступлению» на сектор Газа.

Напомним, ранее мы писали, что россияне передали террористам ХАМАС оружие из США и государств ЕС, захваченное во время боевых действий в Украине, – ГУР.

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