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  • В Днепре один из жилмассивов частично отключили от водоснабжения: что произошло

В Днепре один из жилмассивов частично отключили от водоснабжения: что произошло

Сегодня 15:27
просмотров

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре один из жилмассивов частично отключили от водоснабжения: что произошло

Сегодня, 11 октября, в Днепре жилмассив Игрень частично отключили от водоснабжения.

Причина – проведение аварийных работ по ул. М. Яровой, 50.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Восстановить подачу воды обещают в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре один из жилмассивов частично отключили от водоснабжения: что произошло

Напомним, ранее мы писали, что в части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут. Также сегодня в Днепре сотни жителей остались без света (АДРЕСА).

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