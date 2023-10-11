В Днепре один из жилмассивов частично отключили от водоснабжения: что произошло

Сегодня, 11 октября, в Днепре жилмассив Игрень частично отключили от водоснабжения.
Причина – проведение аварийных работ по ул. М. Яровой, 50.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Восстановить подачу воды обещают в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут. Также сегодня в Днепре сотни жителей остались без света (АДРЕСА).
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