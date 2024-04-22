В Днепре песик упал в коммуникационный колодец

Один из сотрудников ГСЧС спустился в колодец и поднял четырёхлапого на поверхность.

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