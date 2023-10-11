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Пожалели воды: в Днепре соседские войны за кусты закончились гибелью растений

Сегодня 13:39
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В июне в Днепре разгорелись соседские войны из-за украденных кустов.

Новости Днепра про Пожалели воды: в Днепре соседские войны за кусты закончились гибелью растений

Как тогда писала днепрянка Людмила, они высадили в своем дворе на Батумской разные растения. Ночью неизвестные выкопали шесть кустов, а на следующий день такие же растения появились возле дома на Слобожанском проспекте.

Жители этого дома утверждали, что приобрели саженцы на Озерке. Но, по словам Людмилы, такие кусты нельзя купить на базаре, а нужно заказывать в специальном питомнике. То есть либо саженцы действительно украли, а потом продали на рынке, либо их украли, но просто пересадили на соседней улице.

Мы вызвали полицию. Жители этого дома сказали полиция нам не поможет. Мы юридически должны доказать, что это кусты из Батумской. Потом нам предлагали просто вырвать у них наши кусты и посадить назад, – писала тогда Людмила.

В результате кусты решили оставить на «новом» месте, потому что они слишком пострадали и не выжили бы, если их снова пересадить.

Новости Днепра про Пожалели воды: в Днепре соседские войны за кусты закончились гибелью растений

Казалось бы, конфликт исчерпал себя. Однако появились новые подробности.

Как сообщила Людмила в ФБ-сообществе «Райончик», «воры» жалели воды кустам, поэтому они погибли.

Помните на Батумской украли кустики? Вот они. Любители краденого, наверное, ленились кружку воды растениям дать, – написала она.

Новости Днепра про Пожалели воды: в Днепре соседские войны за кусты закончились гибелью растений

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