Пожалели воды: в Днепре соседские войны за кусты закончились гибелью растений

Как тогда писала днепрянка Людмила, они высадили в своем дворе на Батумской разные растения. Ночью неизвестные выкопали шесть кустов, а на следующий день такие же растения появились возле дома на Слобожанском проспекте.
Жители этого дома утверждали, что приобрели саженцы на Озерке. Но, по словам Людмилы, такие кусты нельзя купить на базаре, а нужно заказывать в специальном питомнике. То есть либо саженцы действительно украли, а потом продали на рынке, либо их украли, но просто пересадили на соседней улице.
Мы вызвали полицию. Жители этого дома сказали полиция нам не поможет. Мы юридически должны доказать, что это кусты из Батумской. Потом нам предлагали просто вырвать у них наши кусты и посадить назад, – писала тогда Людмила.
В результате кусты решили оставить на «новом» месте, потому что они слишком пострадали и не выжили бы, если их снова пересадить.
Казалось бы, конфликт исчерпал себя. Однако появились новые подробности.
Как сообщила Людмила в ФБ-сообществе «Райончик», «воры» жалели воды кустам, поэтому они погибли.
Помните на Батумской украли кустики? Вот они. Любители краденого, наверное, ленились кружку воды растениям дать, – написала она.
Читайте также:
Автор:
В Днепре объявили подозрение в растрате бюджетных средств руководителям научно-исследовательского…
Легендарная «Славянка» в Днепре начала работу в середине 1990-х годов.…
Части потребителей в Днепре и пригороде временно отключили воду.
В Днепре вчера, 10 октября, в трамвае умер мужчина.
В Днепре объявили подозрение в растрате бюджетных средств руководителям научно-исследовательского института.
Легендарная «Славянка» в Днепре начала работу в середине 1990-х годов. Тут можно было купить не только одежду, но и нижнее белье, обувь, сумки, куртки, очки. Словом, тут продавали все, что душе угодно.
В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК и СП.
Днепропетровщина в лидерах по количеству открытых ФЛП.
Части потребителей в Днепре и пригороде временно отключили воду.
В Днепре вчера, 10 октября, в трамвае умер мужчина.
С 1 октября значительная часть бизнесов должна обязательно иметь кассовый аппарат.
Злоумышленник нанес пожилому мужчине более 30 ножевых ранений.
В воскресенье, 8 октября, в полицию сообщили о смерти 44-летнего мужчины в одном из домов в Чечеловском районе города.
Международный валютный фонд прогнозирует рост курса доллара уже в конце этого года.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!