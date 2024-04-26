На Днепропетровщине девушка упала в колодец с водой: на глубину около 20 метров

Ее спасли чрезвычайники!

26 апреля в 06:05 на линию «101» сообщили, что на территории частного домовладения, расположенного на улице Михаила Грушевского поселка Кринички Каменского района, 22-летняя девушка упала в колодец с водой.

На место оперативно прибыли спасатели. Один из них спустился в колодец — на глубину около 20 метров. Обвязав девушку спасательной веревкой, специалисты ГСЧС подняли ее на поверхность.

Спасенную госпитализировали в больницу.

К оказанию помощи привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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