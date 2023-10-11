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В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно

Сегодня 14:02
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В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК и СП.

Новости Днепра про В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно

Им стал 48-летний полковник Алексей Дубовик.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОВА.

Новый руководитель уже собирал личный состав. Он озвучил коллективу, какими видит направления работы и свои требования. Это, прежде всего, качественное комплектование воинских частей. А еще – поддержка ветеранов военной службы, пенсионеров, семей погибших или пленных защитников. Дубовик заверил, что перемены обязательно будут. Центры комплектования станут более прозрачными и открытыми.

Это направление для меня новое. И предложение возглавить Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки стало неожиданностью, – отметил во время брифинга в областной военной администрации новый глава ТЦК.

Что о нем известно

Он родился на Днепропетровщине. Проходил военную службу в 93-й бригаде «Холодный Яр». С 2014 года участвовал в АТО. В частности, защищал Донецкий аэропорт, Луганщину. В 2020-м уволился в запас.

24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения добровольно вернулся на военную службу. И уже на следующий день был в зоне проведения боевых действий. Оборонял Харьковское и Запорожское направления. С ноября прошлого года занимал должность начальника штаба-заместителя командира одной из бригад наступления. 

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