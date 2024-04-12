Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 награды на кадетском Кубке Европы в Чехии

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6 и 7 апреля в городе Теплице (Чехия) проходил Кубок Европы по дзюдо среди кадетов (спортсмены до 18 лет). Участие в соревнованиях приняли 583 участника из 32 стран.

Дзюдоисты из Днепра завоевали на Кубке 3 награды:

«Золото»- Дмитрий Лебедь в весе -90 кг;

«Серебро»- Олег Фесенко в весе +90 кг;

«Бронза» — Анна Ткачева в весе до 70 кг.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Отмечается, что Дмитрий Лебедь и Олег Фесенко — воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №6.

В целом украинская сборная команда стала сильнейшей на Кубке Европы U18 — 12 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые.

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 8 медалей на чемпионатах Украины по фигурному катанию.

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