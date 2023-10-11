У МЗС підтвердили загибель ще одного українця в Ізраїлі, 6 громадян вважаються зниклими безвісти

Наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей.

Підтвердилася інформація про загибель ще одного українського громадянина внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей. Іще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються, – написав він.

Ще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями.

Також Ніколенко розповів, як зараз почувається український хлопчик, якого врятували з міста Сдерот.

Хлопчик відновлюється після успішної операції. Він знаходиться під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка, – зазначив речник МЗС.

За його словами, оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та секторі Газа.

Наразі близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси. МЗС, Офіс Президента, посольство в Ізраїлі працюють в режимі 24/7 над організацією повернення наших співвітчизників. 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Газа. Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду. Водночас ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями, – написав Ніколенко.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. З боку сектора Гази в напрямку ізраїльських міст випустили тисячі ракет. Бойовики прорвалися на територію країни та почали вбивати мирне населення і солдатів в прикордонних з Газою населених пунктах. Наразі кількість загиблих перевищила 1200, також понад 3 тисячі людей поранено, ще близько 150 громадян Ізраїлю терористи вивезли до Гази як заручників, їх доля невідома.

У відповідь ЦАХАЛ розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. 8 жовтня у країні ввели воєнний стан. Вранці 9 жовтня речник армії Ізраїлю сказав, що ЦАХАЛ відновив контроль над усією територією країни. А вчора міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна переходить до “повного наступу” на сектор Гази.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни передали терористам ХАМАСу зброю з США та держав ЄС, захоплену під час бойових дій в Україні, – ГУР.

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