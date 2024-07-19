Стало зле через спеку: в УЗ підтвердили смерть пасажирки в потязі, що курсує через Дніпро

У нічному експресі “Запоріжжя-Ужгород”, який зокрема їде через Дніпро, від спеки померла людина. Вагон, в якому їхав пасажирка, був без кондиціонера. Цю інформацію підтвердив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Компанія знає про випадок смерті пасажирки у потязі, і вже проводить необхідне службове розслідування.
Ми просто не педалюємо кожний такий випадок, але в поїздах, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує, на жаль, особливо в літній період, трапляються ось такі природні смерті, – сказав він.
Кожен подібний випадок детально розбирають, тому такі трагедії не є “сухою статистикою” для перевізника.
По цьому випадку зокрема ми дивимося чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати, на скільки оперативно викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали. Висновків по цьому випадку поки немає, – прокоментував посадовець.
У вагоні дійсно не було системи кондиціонування, оскільки це старий вагон, але про це повідомлялося при покупці квитків. В УЗ кажуть, що маркують вагони, які мають системи охолодження, сніжинкою, щоб люди знали.
Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про смерть пасажирки від спеки. Жінка їхала у Стрий до подруги 16 липня, але їй стало зле під час подорожі через сильну задуху в купе без кондиціонера.
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