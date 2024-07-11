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В Україні заборонили продавати електронні сигарети з ароматизаторами

Сьогодні 15:15
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З 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати електронні сигарети з ароматизаторами та сигарети в упаковках з неналежним маркуванням.

Новости Днепра про В Україні заборонили продавати електронні сигарети з ароматизаторами

Відповідно до Закону України №1978-XI, який набув чинності 11 липня 2023 року, з 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням: на всіх упаковках тютюнових виробів для куріння мають бути розміщені комбіновані медичні попередження.

Про зміни розповіли у Центрі громадянського представництва “Життя”.

З 11 липня 2024 заборонено продаж ароматизованих сигарет та е-сигарет. Окрім того було встановлено:

  • заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;
  • вимоги до складу рідин для е-сигарет;
  • вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

Також відтепер всі сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичним попередженням: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від вживання тютюну “Я кидаю курити!” Всього розроблено 3 групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Вони будуть оновлюватися щороку, забезпечуючи щорічну зміну графічних зображень.

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