В Україні заборонили продавати електронні сигарети з ароматизаторами

Відповідно до Закону України №1978-XI, який набув чинності 11 липня 2023 року, з 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням: на всіх упаковках тютюнових виробів для куріння мають бути розміщені комбіновані медичні попередження.
Про зміни розповіли у Центрі громадянського представництва “Життя”.
З 11 липня 2024 заборонено продаж ароматизованих сигарет та е-сигарет. Окрім того було встановлено:
Також відтепер всі сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичним попередженням: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від вживання тютюну “Я кидаю курити!” Всього розроблено 3 групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Вони будуть оновлюватися щороку, забезпечуючи щорічну зміну графічних зображень.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі знайшли двір весь застелений килимами.
Дніпропетровська область потрапила в ТОП областей, де найбільше пропонують роботу.
Дніпрянин, який виніс повз каси продукти, отримав вирок.
26 липня стартують XXXIII Літні Олімпійські ігри у Франції. Олімпіада-2024…