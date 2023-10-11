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У Дніпрі через пневмонію ледь не померла жінка

Сьогодні 11:57
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Будь ласка, бережіть себе!

Новости Днепра про У Дніпрі через пневмонію ледь не померла жінка

Днями у Дніпрі через пневмонію ледь не померла жінка.

Як повідомив медик Віктор Пальчинський, бригада інтенсивної терапії і реанімації прибула на виклик. Там медики виявили жінку з негоспітальною двобічною пневмонією та ознаками септичного шоку. Вони почали лікувальні заходи, але у пацієнтки зупинилося серце та вона перестала дихати.

Лікар та фельдшер відразу розпочали реанімаційні заходи.

Одразу розпочаті реанімаційні заходи призвели до відновлення спонтанного кровообігу та дихання, – зазначив Віктор Пальчинський.

Жінку госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі через пневмонію ледь не померла жінка

Будь ласка, якщо відчуваєте погіршення самопочуття, не займайтеся самолікуванням, а відразу звертайтеся до лікаря!

Нагадаємо, раніше ми писали, чи потрібно жителям Дніпра вакцинуватися 4 раз від Covid-19: кому необхідно і хто в зоні ризику.

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Новости Днепра про У Дніпрі через пневмонію ледь не померла жінкаУкраїнська

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