Днями у Дніпрі через пневмонію ледь не померла жінка.
Як повідомив медик Віктор Пальчинський, бригада інтенсивної терапії і реанімації прибула на виклик. Там медики виявили жінку з негоспітальною двобічною пневмонією та ознаками септичного шоку. Вони почали лікувальні заходи, але у пацієнтки зупинилося серце та вона перестала дихати.
Лікар та фельдшер відразу розпочали реанімаційні заходи.
Одразу розпочаті реанімаційні заходи призвели до відновлення спонтанного кровообігу та дихання, – зазначив Віктор Пальчинський.
Жінку госпіталізували до лікарні.
Будь ласка, якщо відчуваєте погіршення самопочуття, не займайтеся самолікуванням, а відразу звертайтеся до лікаря!
Нагадаємо, раніше ми писали, чи потрібно жителям Дніпра вакцинуватися 4 раз від Covid-19: кому необхідно і хто в зоні ризику.
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