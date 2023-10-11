На днях в Днепре из-за пневмонии чуть не умерла женщина.
Как сообщил медик Виктор Пальчинский, бригада интенсивной терапии и реанимации прибыла на вызов. Там медики обнаружили женщину с негоспитальной двусторонней пневмонией и признаками септического шока. Они начали лечебные мероприятия, но у пациентки остановилось сердце и она перестала дышать.
Врач и фельдшер сразу приступили к реанимационным мероприятиям.
Начатые реанимационные мероприятия привели к возобновлению спонтанного кровообращения и дыхания, – отметил Виктор Пальчинский.
Женщину госпитализировали в больницу.
Пожалуйста, если испытываете ухудшение самочувствия, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу!
Напомним, ранее мы писали, нужно ли жителям Днепра вакцинироваться 4 раз от Covid-19: когда нужно вакцинироваться и кто в зоне риска.
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