В Днепре из-за пневмонии чуть не умерла женщина

Пожалуйста, берегите себя!

На днях в Днепре из-за пневмонии чуть не умерла женщина.

Как сообщил медик Виктор Пальчинский, бригада интенсивной терапии и реанимации прибыла на вызов. Там медики обнаружили женщину с негоспитальной двусторонней пневмонией и признаками септического шока. Они начали лечебные мероприятия, но у пациентки остановилось сердце и она перестала дышать.

Врач и фельдшер сразу приступили к реанимационным мероприятиям.

Начатые реанимационные мероприятия привели к возобновлению спонтанного кровообращения и дыхания, – отметил Виктор Пальчинский.

Женщину госпитализировали в больницу.

Пожалуйста, если испытываете ухудшение самочувствия, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу!

Напомним, ранее мы писали, нужно ли жителям Днепра вакцинироваться 4 раз от Covid-19: когда нужно вакцинироваться и кто в зоне риска.

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