Был бесстрашным воином и великим патриотом: на войне погиб 54-летний солдат из Днепропетровской области

5 октября 2023 года в борьбе с российскими оккупантами возле н. п. Андреевка Донецкой области погиб солдат ВСУ Игорь Бровко. Ему было 54 года.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.
Игорь проходил срочную военную службу в 1991–1993 годах. В мае 2023 года его мобилизовали в ряды ВСУ.
У защитника остались жена, дочь, четыре сестры и брат.
Он навсегда останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, великим патриотом Украины… Вечный покой души и слава воину, который ценой собственной жизни защищал Украину и до последнего вздоха боролся за ее свободу! – отметил Олег Гапич.
Попрощаются с воином сегодня, 11 октября.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!
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