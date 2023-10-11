Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Был бесстрашным воином и великим патриотом: на войне погиб 54-летний солдат из Днепропетровской области

Был бесстрашным воином и великим патриотом: на войне погиб 54-летний солдат из Днепропетровской области

Сегодня 07:15
просмотров

Вечная слава!

Новости Днепра про Был бесстрашным воином и великим патриотом: на войне погиб 54-летний солдат из Днепропетровской области

5 октября 2023 года в борьбе с российскими оккупантами возле н. п. Андреевка Донецкой области погиб солдат ВСУ Игорь Бровко. Ему было 54 года.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

Игорь проходил срочную военную службу в 1991–1993 годах. В мае 2023 года его мобилизовали в ряды ВСУ.

У защитника остались жена, дочь, четыре сестры и брат.

Он навсегда останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, великим патриотом Украины… Вечный покой души и слава воину, который ценой собственной жизни защищал Украину и до последнего вздоха боролся за ее свободу! – отметил Олег Гапич.

Попрощаются с воином сегодня, 11 октября.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

Читайте также:

Новости Днепра про Был бесстрашным воином и великим патриотом: на войне погиб 54-летний солдат из Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Был бесстрашным воином и великим патриотом: на войне погиб 54-летний солдат из Днепропетровской областиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно
Новости Днепра
Сегодня 14:02
В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно

В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК и СП.

Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине
Новости Днепра
Сегодня 11:53
Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине

Днепропетровщина в лидерах по количеству открытых ФЛП.

На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть
Новости Днепра
Сегодня 10:00
На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть

Злоумышленник нанес пожилому мужчине более 30 ножевых ранений.

Россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения
Новости Днепра
Сегодня 07:40
Россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения

Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Последние новости

В Днепре сотрудница института не ходила на работу, но получала зарплату в 150 тысяч
В Днепре сотрудница института не ходила на работу, но получала зарплату в 150 тысяч

В Днепре объявили подозрение в растрате бюджетных средств руководителям научно-исследовательского института.

Сегодня 15:25
просмотров
Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)
Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Легендарная «Славянка» в Днепре начала работу в середине 1990-х годов. Тут можно было купить не только одежду, но и нижнее белье, обувь, сумки, куртки, очки. Словом, тут продавали все, что душе угодно.

Сегодня 15:08
3
просмотров
В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно
В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК: что о нем известно

В Днепропетровской области назначили нового главу ТЦК и СП.

Сегодня 14:02
8
просмотров
Пожалели воды: в Днепре соседские войны за кусты закончились гибелью растений
Пожалели воды: в Днепре соседские войны за кусты закончились гибелью растений

В июне в Днепре разгорелись соседские войны из-за украденных кустов.

Сегодня 13:39
5
просмотров
Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине
Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине

Днепропетровщина в лидерах по количеству открытых ФЛП.

Сегодня 11:53
7
просмотров
В части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут
В части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут

Части потребителей в Днепре и пригороде временно отключили воду.

Сегодня 11:11
1
просмотров
В Днепре в трамвае умер мужчина: комментарий полиции
В Днепре в трамвае умер мужчина: комментарий полиции

В Днепре вчера, 10 октября, в трамвае умер мужчина.

Сегодня 10:58
4
просмотров
Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснение
Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснение

С 1 октября значительная часть бизнесов должна обязательно иметь кассовый аппарат.

Сегодня 10:28
5
просмотров
На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть
На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть

Злоумышленник нанес пожилому мужчине более 30 ножевых ранений.

Сегодня 10:00
6
просмотров
Поссорились: в Днепре мужчина до смерти избил знакомого
Поссорились: в Днепре мужчина до смерти избил знакомого

В воскресенье, 8 октября, в полицию сообщили о смерти 44-летнего мужчины в одном из домов в Чечеловском районе города.

Сегодня 09:30
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх