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  • Нужно ли жителям Днепра вакцинироваться 4 раз от Covid-19: когда нужно вакцинироваться и кто в зоне риска

Нужно ли жителям Днепра вакцинироваться 4 раз от Covid-19: когда нужно вакцинироваться и кто в зоне риска

Сегодня 17:40
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В Украине еще летом были сняты все карантинные ограничения, введенные в стране с появлением вирусного заболевания Covid-19, но случаи заболевания и тяжелого течения болезни продолжают фиксировать по всей стране.

Новости Днепра про Нужно ли жителям Днепра вакцинироваться 4 раз от Covid-19: когда нужно вакцинироваться и кто в зоне риска

Журналисты dnepr.infо решили узнать, нужно ли в этом сезоне вакцинироваться от коронавируса и сколько раз.

Сколько раз рекомендуют вакцинироваться

Рекомендованный курс вакцинации от Министерства здравоохранения Украины – это три прививки, последняя из которых называется бустерной и делается спустя полгода после второй. Четвертая и пятая доза также считаются бустерными, но делать их всем не нужно. Они рекомендованы лишь тем, кто находится в группе риска – у таких больных могут быть тяжелые осложнения после перенесенного заболевания.

Кто в группе риска

К группе риска относятся люди с ослабленным иммунитетом, тем, кому уже исполнилось более 60 лет, тех, у кого есть хронические заболевания и беременные. Необходимость дополнительной, четвертой или пятой бустерной вакцины определяет только врач, исходя из состояния пациента и эпидемиологической ситуации в стране. Сделать четвертую и пятую бустерную прививку можно спустя полгода после третьей. Делать их гражданам не из группы риска не рекомендуют, но и не запрещают. Главное условие – консультация врача перед вакцинацией.

Вакцинация от Covid-19 в Украине бесплатная. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации.

Отметим, в Украине наблюдается стабильный рост заболеваемости на коронавирус. На минувшей неделе ковид был диагностирован у более чем 4 тыс граждан. Согласно данным Минздрава Украины, более 12 млн украинцев сделали только две прививки, еще 880 тыс – не сделали и двух. В Украине более 5 млн доз вакцины против Covid-19. В Минздраве отметили, что в Украине также доступна вакцина против Covid-19 для прививки детей с 5-летнего возраста.

 

 

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