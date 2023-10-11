Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснение

Как оказалось, это касается и таксистов.
В сообщении налоговой говорится, что большинство субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров (такси), должны установить регистраторы расчетных операций (РРО) или программные РРО.
С 1 октября завершилось действие нормы, освобождающей предпринимателей от ответственности за отсутствие РРО.
С 1 октября к субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут быть применены штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона», – отмечается на сайте Налоговой службы.
Налоговая также опубликовала инфографику, разъяснившую детали нововведения.
Читайте также:
Автор:
В ночь на 6 августа в Днепре произошла авария. Два…
Таксист оскорбил пожилую женщину.
В Днепре произошла стрельба: пассажир такси выстрелил в 45-летнего таксиста.
В полиции вскоре пообещали прокомментировать этот инцидент.
Днепропетровщина в лидерах по количеству открытых ФЛП.
Части потребителей в Днепре и пригороде временно отключили воду.
В Днепре вчера, 10 октября, в трамвае умер мужчина.
Злоумышленник нанес пожилому мужчине более 30 ножевых ранений.
В воскресенье, 8 октября, в полицию сообщили о смерти 44-летнего мужчины в одном из домов в Чечеловском районе города.
Международный валютный фонд прогнозирует рост курса доллара уже в конце этого года.
Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.
Еще есть время подготовиться!
Одевайтесь теплее, друзья!
Мерзнуть будем не долго.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!