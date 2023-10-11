Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснение

С 1 октября значительная часть бизнесов должна обязательно иметь кассовый аппарат.

Как оказалось, это касается и таксистов.

В сообщении налоговой говорится, что большинство субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров (такси), должны установить регистраторы расчетных операций (РРО) или программные РРО.

С 1 октября завершилось действие нормы, освобождающей предпринимателей от ответственности за отсутствие РРО.

С 1 октября к субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут быть применены штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона», – отмечается на сайте Налоговой службы.

Налоговая также опубликовала инфографику, разъяснившую детали нововведения.

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