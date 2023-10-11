Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснение

Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснение

Сегодня 10:28
просмотров

С 1 октября значительная часть бизнесов должна обязательно иметь кассовый аппарат.

Новости Днепра про Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснение

Как оказалось, это касается и таксистов.

В сообщении налоговой говорится, что большинство субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров (такси), должны установить регистраторы расчетных операций (РРО) или программные РРО.

С 1 октября завершилось действие нормы, освобождающей предпринимателей от ответственности за отсутствие РРО.

С 1 октября к субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут быть применены штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона», – отмечается на сайте Налоговой службы.

Налоговая также опубликовала инфографику, разъяснившую детали нововведения.

Новости Днепра про Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснение

Читайте также:

Новости Днепра про Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснениеУкраїнська Новости Днепра про Должны ли таксисты установить кассовые аппараты: налоговая опубликовала разъяснениеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре произошло ночное ДТП с участием такси, есть пострадавшие: момент столкновения попал на видео
Новости Днепра
06.08.2023 17:31
В Днепре произошло ночное ДТП с участием такси, есть пострадавшие: момент столкновения попал на видео

В ночь на 6 августа в Днепре произошла авария. Два…

В городке близ Днепра таксист не пустил в авто и оскорбил 88-летнюю бабушку из-за «кравчучки»
Новости Днепра
01.06.2023 13:52
В городке близ Днепра таксист не пустил в авто и оскорбил 88-летнюю бабушку из-за «кравчучки»

Таксист оскорбил пожилую женщину.

В Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции
Новости Днепра
03.04.2023 16:01
В Днепре пассажир стрелял в таксиста: комментарий полиции

В Днепре произошла стрельба: пассажир такси выстрелил в 45-летнего таксиста.

В Днепре ночью стреляли в таксиста
Новости Днепра
03.04.2023 12:12
В Днепре ночью стреляли в таксиста

В полиции вскоре пообещали прокомментировать этот инцидент.

Последние новости

Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине
Рекорд за три года: Днепропетровщина возглавила необычный рейтинг по Украине

Днепропетровщина в лидерах по количеству открытых ФЛП.

Сегодня 11:53
5
просмотров
В части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут
В части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут

Части потребителей в Днепре и пригороде временно отключили воду.

Сегодня 11:11
1
просмотров
В Днепре в трамвае умер мужчина: комментарий полиции
В Днепре в трамвае умер мужчина: комментарий полиции

В Днепре вчера, 10 октября, в трамвае умер мужчина.

Сегодня 10:58
2
просмотров
На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть
На Днепропетровщине мужчина жестокого убил 85-летнего дедушку, чтобы обокрасть

Злоумышленник нанес пожилому мужчине более 30 ножевых ранений.

Сегодня 10:00
5
просмотров
Поссорились: в Днепре мужчина до смерти избил знакомого
Поссорились: в Днепре мужчина до смерти избил знакомого

В воскресенье, 8 октября, в полицию сообщили о смерти 44-летнего мужчины в одном из домов в Чечеловском районе города.

Сегодня 09:30
5
просмотров
МВФ спрогнозировал курс доллара в Украине на следующий год: 40 и выше
МВФ спрогнозировал курс доллара в Украине на следующий год: 40 и выше

Международный валютный фонд прогнозирует рост курса доллара уже в конце этого года.

Сегодня 09:00
6
просмотров
Россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения
Россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения

Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Сегодня 07:40
8
просмотров
Зарядите телефон: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)
Зарядите телефон: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света (АДРЕСА)

Еще есть время подготовиться!

Сегодня 06:50
4
просмотров
Погода на 11 октября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 11 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату
После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату

Мерзнуть будем не долго.

Вчера 21:56
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх