Спортсменка із Дніпра увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки 2023

Стрибунка у висоту із Дніпра Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року в Європі за версією European Athletics (Федерація легкої атлетики Європи).
Дніпрянка увійшла у фінальну трійку спортсменок, які претендують на цю нагороду. Конкурентками Ярослави є нідерландська бігунка Фемке Бол та іспанська спортсменка Марія Перес, дисципліною якої являється спортивна ходьба.
Про це повідомили на сторінці European Athletics у соцмережі.
Переможця оголосять 21 жовтня на церемонії у Вільнюсі.
Нагадаємо, Магучіх з результатом 2,03 м є лідеркою цього сезону. Цього року Ярослава здобула перемогу на чемпіонаті світу на відкритому повітрі, «золото» на чемпіонаті Європи в приміщенні, стала першою на Європейських іграх, а також вдруге поспіль виграла фінал «Діамантової ліги».
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