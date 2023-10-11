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Був безстрашним воїном та великим патріотом: на війні загинув 54-річний солдат з Дніпропетровщини

Сьогодні 07:15
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Вічна слава!

Новости Днепра про Був безстрашним воїном та великим патріотом: на війні загинув 54-річний солдат з Дніпропетровщини

5 жовтня 2023 року у боротьбі з російськими окупантами поблизу н. п. Андріївка Донецької області загинув солдат ЗСУ Ігор Бровко. Йому було 54 роки.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Ігор проходив строкову військову службу в 1991-1993 роках. У травні 2023 року його мобілізували до лав ЗСУ.

У захисника залишилися дружина, донька, чотири сестри та брат.

Він навіки залишиться в нашій пам’яті мужнім захисником, безстрашним воїном, великим патріотом України… Вічний спокій душі та слава воїнові, який ціною власного життя боронив Україну та до останнього подиху боровся за її свободу! – зазначив Олег Гапіч.

Попрощаються з воїном сьогодні, 11 жовтня.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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Новости Днепра про Був безстрашним воїном та великим патріотом: на війні загинув 54-річний солдат з ДніпропетровщиниУкраїнська

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