Чи потрібно жителям Дніпра вакцинуватися 4 раз від Covid-19: кому необхідно і хто в зоні ризику

В Україні ще влітку було знято всі карантинні обмеження, введені в країні з появою вірусного захворювання Covid-19, але випадки захворювання та тяжкого перебігу хвороби продовжують фіксувати по всій країні.

Журналісти dnepr.infо вирішили дізнатися, чи потрібно цього сезону вакцинуватися від коронавірусу і скільки разів.

Скільки раз потрібно щеплюватись

Рекомендований курс вакцинації від Міністерства охорони здоров’я України – це три щеплення, остання з яких називається бустерною і робиться через півроку після другої. Четверта та п’ята доза також вважаються бустерними, але робити їх усім не потрібно. Вони рекомендовані лише тим, хто перебуває у групі ризику – такі хворих можуть мати тяжкі ускладнення після перенесеного захворювання.

Хто у зоні ризику

До групи ризику належать люди з ослабленим імунітетом, тим, кому вже виповнилося понад 60 років, тих, хто має хронічні захворювання та вагітні. Необхідність додаткової, четвертої або п’ятої бустерної вакцини визначає лише лікар, виходячи зі стану пацієнта та епідеміологічної ситуації в країні. Зробити четверте і п’яте бустерне щеплення можна через півроку після третього. Робити їх громадянам не із групи ризику не рекомендують, а й не забороняють. Головна умова – консультація лікаря перед вакцинацією.

Вакцинація Covid-19 в Україні безкоштовна. Зробити щеплення можна у пунктах вакцинації.

Зазначимо, в Україні спостерігається стабільне зростання захворюваності на коронавірус. Минулого тижня ковід був діагностований у понад 4 тис. громадян. За даними МОЗ України, понад 12 млн українців зробили лише два щеплення, ще 880 тис – не зробили і двох. В Україні понад 5 млн. доз вакцини проти Covid-19. У МОЗ зазначили, що в Україні також доступна вакцина проти Covid-19 для щеплення дітей з 5-річного віку.

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