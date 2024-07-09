У Києві під завалами виявили тіло хлопчика

Вночі у Києві з-під завалів у Шевченківському районі дістали тіло хлопчика.
Трагічну звістку сповістили у пресслужбі ДСНС України.
Загалом внаслідок вчорашньої атаки загинули 27 осіб, серед них – 4 дитини, постраждали 117. Семеро були врятовані.
Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС, – повідомили у дописі.
Наразі відомо про 38 загиблих та понад 170 поранених українців внаслідок ракетної атаки окупантів по Україні 8 липня.
Нагадаємо, вчора з-під завалів Охматдиту дістали двох дітей та їхню маму.
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