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У Києві під завалами виявили тіло хлопчика

Сьогодні 08:45
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У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок ворожого удару.

Новости Днепра про У Києві під завалами виявили тіло хлопчика

Вночі у Києві з-під завалів у Шевченківському районі дістали тіло хлопчика. 

Трагічну звістку сповістили у пресслужбі ДСНС України. 

Загалом внаслідок вчорашньої атаки загинули 27 осіб, серед них – 4 дитини, постраждали 117. Семеро були врятовані. 

Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС, – повідомили у дописі.

Наразі відомо про 38 загиблих та понад 170 поранених українців внаслідок ракетної атаки окупантів по Україні 8 липня.

Нагадаємо, вчора з-під завалів Охматдиту дістали двох дітей та їхню маму.

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