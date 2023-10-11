У Дніпрі у трамваї помер чоловік: коментар поліції

Трагічний інцидент стався на зупинці на вулиці Героїв УПА (колишня — Камчатська).
За попередньою інформацією, у чоловіка раптово зупинилося серце.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місце події містяни викликали швидку. Медики намагалися реанімувати чоловіка, проте, на жаль, він помер.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. На тілі тілесних ушкоджень правоохоронці не виявили, його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що під колесами потяга Дніпро-Одеса загинув 17-річний хлопець: коментар поліції.
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