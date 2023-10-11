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У частині Дніпра та передмісті немає води: коли її повернуть

Сьогодні 11:11
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Частині споживачів у Дніпрі та передмісті тимчасово вимкнули воду.

Новости Днепра про У частині Дніпра та передмісті немає води: коли її повернуть

Про це повідомили в Дніпроводоканалі. 

Відтак немає води:

  • селище Сажівка
  • вулиця Гусенко
  • вулиця Писаржевського
  • Бульвар Слави,14,16.
  • проспект С.Нігояна,3
  • вулиця Запорізьке шосе,62,66,72,78
  • вулиця Космонавтів,2,4.
  • вулиця Ближня,29,
  • вулиця Макарова,19,

Воду мають повернути до кінця дня. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сотні мешканців Дніпра залишаться без світла. 

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Новости Днепра про У частині Дніпра та передмісті немає води: коли її повернутьУкраїнська

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