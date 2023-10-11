У частині Дніпра та передмісті немає води: коли її повернуть

dnepr.info
Про це повідомили в Дніпроводоканалі.
Відтак немає води:
Воду мають повернути до кінця дня.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сотні мешканців Дніпра залишаться без світла.
Читайте також:
Українська
Автор:
У неділю, 8 жовтня, до поліції повідомили про смерть 44-річного…
Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання курсу долара вже наприкінці цього…
Переможця оголосять 21 жовтня на церемонії у Вільнюсі.
Мерзнути будемо не довго.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"