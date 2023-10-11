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В части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут

Сегодня 11:11
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Части потребителей в Днепре и пригороде временно отключили воду.

Новости Днепра про В части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут

Об этом сообщили в Днепроводоканале.

Следовательно, нет воды 11 октября:

  • поселок Сажевка
  • улица Гусенко
  • улица Писаржевского
  • Бульвар Славы,14,16.
  • проспект С.Нигояна,3
  • улица Запорожское шоссе,62,66,72,78
  • улица Космонавтов,2,4.
  • улица Ближняя,29,
  • улица Макарова,19

Воду должны вернуть к концу дня.

Напомним, ранее мы сообщали, что сотни жителей Днепра останутся без света.

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