В части Днепра и пригороде нет воды: когда ее вернут

Об этом сообщили в Днепроводоканале.
Следовательно, нет воды 11 октября:
Воду должны вернуть к концу дня.
Напомним, ранее мы сообщали, что сотни жителей Днепра останутся без света.
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