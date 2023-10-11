МВФ спрогнозировал курс доллара в Украине на следующий год: 40 и выше

Международный валютный фонд прогнозирует рост курса доллара уже в конце этого года.

Об этом говорится в новом экономическом прогнозе МВФ World Economic Outlook.

По данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

в 2023 году — 37,5 грн/$;

в 2024 году — 41,4 грн/$;

в 2025 году — 46,0 грн/$;

в 2026 году — 48,9 грн/$;

в 2027 году — 51,3 грн/$;

в 2028 году — 53,9 грн/$.

Однако следует отметить, что в последние годы прогнозы МВФ не совпадали с реальным курсом в Украине. Хотя расчет Фонда на 2024 год (41,4 грн/$) аналогичен тому, что правительство заложило в проект госбюджета в следующем году.

Напомним, ранее мы писали, что НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюанс.

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