МВФ спрогнозировал курс доллара в Украине на следующий год: 40 и выше

Об этом говорится в новом экономическом прогнозе МВФ World Economic Outlook.
По данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
Однако следует отметить, что в последние годы прогнозы МВФ не совпадали с реальным курсом в Украине. Хотя расчет Фонда на 2024 год (41,4 грн/$) аналогичен тому, что правительство заложило в проект госбюджета в следующем году.
Напомним, ранее мы писали, что НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюанс.
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