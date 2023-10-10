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После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату

Сегодня 21:56
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Мерзнуть будем не долго.

Новости Днепра про После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату

Бабье лето еще порадует днепрян своим теплом, утверждают синоптики.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, заморозки продлятся до 12 октября, после чего значительно потеплеет. Если завтра, 11 октября, днем ожидается не больше 11 градусов тепла, то уже 13 октября такая температура будет ночью.

Днем 13-15 октября ожидается до +25 градусов тепла. Мы все еще успеем выгулять осеннюю одежду и насладиться теплом.

Напомним, 11 и 12 октября синоптики предупреждают о заморозках на почве и в воздухе до -5 градусов. А на закате в горах уже зафиксировали первые морозы.

Новости Днепра про После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату

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Новости Днепра про После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали датуУкраїнська Новости Днепра про После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали датуРусский

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