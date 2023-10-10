После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату

Бабье лето еще порадует днепрян своим теплом, утверждают синоптики.
Так, по прогнозам Укргидрометцентра, заморозки продлятся до 12 октября, после чего значительно потеплеет. Если завтра, 11 октября, днем ожидается не больше 11 градусов тепла, то уже 13 октября такая температура будет ночью.
Днем 13-15 октября ожидается до +25 градусов тепла. Мы все еще успеем выгулять осеннюю одежду и насладиться теплом.
Напомним, 11 и 12 октября синоптики предупреждают о заморозках на почве и в воздухе до -5 градусов. А на закате в горах уже зафиксировали первые морозы.
Читайте также:
Автор:
Как всегда досталось Никопольскому району.
Сегодня, 10 октября, на трассе М-30 возле села Дмитровка Синельниковского…
Чтобы выбить деньги, злоумышленники угрожали мужчине и потребовали продать дом.
В Днепропетровской области промониторили качество воды в индивидуальных и общественных…
В Днепре спасли женщину, у которой произошел инсульт.
Израиль переходит в наступление.
Были каштаны, вишни, теперь сирень.
В Днепре на Донецком шоссе поймали пьяного мотоциклиста без водительских прав и документов на транспорт.
Как всегда досталось Никопольскому району.
Доставайте теплую одежду!
Сегодня, 10 октября, на трассе М-30 возле села Дмитровка Синельниковского района произошла смертельная авария.
В Украине еще летом были сняты все карантинные ограничения, введенные в стране с появлением вирусного заболевания Covid-19, но случаи заболевания и тяжелого течения болезни продолжают фиксировать по всей стране.
Чтобы выбить деньги, злоумышленники угрожали мужчине и потребовали продать дом.
В Днепропетровской области промониторили качество воды в индивидуальных и общественных колодцах.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!