После морозов в Днепр снова ворвется бабье лето: синоптики назвали дату

Мерзнуть будем не долго.

Бабье лето еще порадует днепрян своим теплом, утверждают синоптики.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, заморозки продлятся до 12 октября, после чего значительно потеплеет. Если завтра, 11 октября, днем ожидается не больше 11 градусов тепла, то уже 13 октября такая температура будет ночью.

Днем 13-15 октября ожидается до +25 градусов тепла. Мы все еще успеем выгулять осеннюю одежду и насладиться теплом.

Напомним, 11 и 12 октября синоптики предупреждают о заморозках на почве и в воздухе до -5 градусов. А на закате в горах уже зафиксировали первые морозы.

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