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  • Эпизодически пила купленные ей лекарства, потому что экономила: в Днепре женщину спасали от инсульта

Эпизодически пила купленные ей лекарства, потому что экономила: в Днепре женщину спасали от инсульта

Сегодня 21:24
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В Днепре спасли женщину, у которой произошел инсульт.

Новости Днепра про Эпизодически пила купленные ей лекарства, потому что экономила: в Днепре женщину спасали от инсульта

Как рассказал медик Влад Боднюк, на днях в единственную центральную диспетчерскую «103» поступил вызов от озабоченной дочери, мама которой внезапно потеряла сознание и не реагирует на обращение.

По вызову немедленно прибыла бригада Новокодакской подстанции Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Женщина находилась в церебральной коме, поэтому бригада срочно провела мероприятия, направленные на обеспечение проходимости дыхательных путей, венозный доступ и мониторинг жизненно важных показателей.

По словам дочери, мама эпизодически принимала купленные ей препараты, потому что экономила.

К счастью, это произошло 30 минут назад, больная срочно была транспортирована в профильное медицинское учреждение города, где проведя диагностические исследования, был проведен тромболизис и уже через 10 минут женщина пришла в сознание с минимальным неврологическим дефицитом, — рассказал медик.

Врачи отмечают, что иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью. Чем быстрее пациенту предоставят профессиональную помощь, тем больше его шансов избежать тяжелых осложнений.

Как распознать инсульт

Основные симптомы инсульта, обнаружив которые нужно срочно звонить по телефону в «скорую», можно увидеть на скрине.

Новости Днепра про Эпизодически пила купленные ей лекарства, потому что экономила: в Днепре женщину спасали от инсульта

 

Новости Днепра про Эпизодически пила купленные ей лекарства, потому что экономила: в Днепре женщину спасали от инсульта

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Новости Днепра про Эпизодически пила купленные ей лекарства, потому что экономила: в Днепре женщину спасали от инсультаУкраїнська Новости Днепра про Эпизодически пила купленные ей лекарства, потому что экономила: в Днепре женщину спасали от инсультаРусский

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