Платежки за газ в Днепропетровской области: опубликовали новые реквизиты

С 1 октября 2023 г. на территории Днепропетровской области распределение природного газа осуществляет Днепропетровский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины». Так что реквизиты для оплаты счетов за доставку газа изменились.
ЕГРПОУ 45261177
АО «Сбербанк»
IBAN: UA023054820000026034300545066
В назначении платежа следует обязательно указать ФИО плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения. Личные счета клиентов Днепропетровского филиала «Газсети» остаются неизменными. Они десятизначные и начинаются с 0320.
Напомним, задолженность за газ до 30 сентября нужно заплатить старому поставщику.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование цен в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила тариф на услуги распределения природного газа для Днепропетровского филиала «Газсети».
С 1 октября 2023 года тариф на услуги распределения природного газа в размере 1,26 грн. за 1 м3 в месяц (без учета НДС), а с учетом НДС размер тарифа составляет 1,512 грн. за 1 кубический метр заказанной мощности.
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