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Платежки за газ в Днепропетровской области: опубликовали новые реквизиты

Сегодня 14:28
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Опубликовали новые реквизиты.

Новости Днепра про Платежки за газ в Днепропетровской области: опубликовали новые реквизиты

С 1 октября 2023 г. на территории Днепропетровской области распределение природного газа осуществляет Днепропетровский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины». Так что реквизиты для оплаты счетов за доставку газа изменились.

Что с реквизитами?

ЕГРПОУ 45261177
АО «Сбербанк»
IBAN: UA023054820000026034300545066

В назначении платежа следует обязательно указать ФИО плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения. Личные счета клиентов Днепропетровского филиала «Газсети» остаются неизменными. Они десятизначные и начинаются с 0320.

Напомним, задолженность за газ до 30 сентября нужно заплатить старому поставщику.

Что с тарифами?

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование цен в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила тариф на услуги распределения природного газа для Днепропетровского филиала «Газсети».

С 1 октября 2023 года тариф на услуги распределения природного газа в размере 1,26 грн. за 1 м3 в месяц (без учета НДС), а с учетом НДС размер тарифа составляет 1,512 грн. за 1 кубический метр заказанной мощности.

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Новости Днепра про Платежки за газ в Днепропетровской области: опубликовали новые реквизитыУкраїнська Новости Днепра про Платежки за газ в Днепропетровской области: опубликовали новые реквизитыРусский

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