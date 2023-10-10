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Епізодично пила куплені їй ліки, бо заощаджувала: у Дніпрі жінку рятували від інсульту

Сьогодні 21:24
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У Дніпрі врятували жінку, в якої стався інсульт.

Новости Днепра про Епізодично пила куплені їй ліки, бо заощаджувала: у Дніпрі жінку рятували від інсульту

Як розповів медик Влад Боднюк, днями до єдиної центральної диспетчерської “103” надійшов виклик від стурбованої доньки, мама якої раптово втратила свідомість та не реагує на звернення.
 
На виклик негайно прибула бригада Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
Жінка знаходилася в церебральній комі, тому бригада терміново провела заходи, спрямовані на забезпечення прохідності дихальних шляхів, венозний доступ та моніторинг життєво важливих показників.
 
Зі слів доньки, мама епізодично приймала куплені їй препарати, бо заощаджувала. 
 
На щастя, це сталося 30 хвилин тому, хвора терміново була транспортована до профільного медичного закладу міста, де провівши діагностичні дослідження, був проведений тромболізис і вже через 10 хвилин жінка прийшла до тями з мінімальним неврологічним дефіцитом, – розповів медик. 
 
Лікарі зауважують, що інколи інсульт може проявитися лише інтенсивним головним болем. Чим швидше пацієнту нададуть фахову допомогу, то більші його шанси уникнути важких ускладнень.

Як розпізнати інсульт

Основні симптоми інсульту, виявивши які треба терміново телефонувати у “швидку”, можна побачити на скрині. 

Новости Днепра про Епізодично пила куплені їй ліки, бо заощаджувала: у Дніпрі жінку рятували від інсульту

 

Новости Днепра про Епізодично пила куплені їй ліки, бо заощаджувала: у Дніпрі жінку рятували від інсульту

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Новости Днепра про Епізодично пила куплені їй ліки, бо заощаджувала: у Дніпрі жінку рятували від інсультуУкраїнська Новости Днепра про Епізодично пила куплені їй ліки, бо заощаджувала: у Дніпрі жінку рятували від інсультуРусский

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